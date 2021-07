Como emitir certificado de vacinação em inglês e espanhol para viagem

Por Nathalia Molina*

Muitas perguntas sobre vacinas e viagens ainda permanecem sem resposta. Mas aos poucos as coisas vão clareando, conforme o tempo passa, a imunização avança no Brasil e no mundo e o turismo é retomado. Uma das dúvidas é como emitir o certificado de vacinação em inglês e espanhol para viagem internacional e até mesmo para verificar se seus dados de saúde estão atualizados em português.

A França reabriu para brasileiros vacinados, assim como a Suíça também. O Canadá marcou para 7 de setembro o retorno de viajantes do Brasil imunizados. Em todos os casos, o visitante está dispensando de cumprir quarentena ou mostrar exame PCR negativo, mas precisa comprovar que foi totalmente vacinado (com duas doses ou, no caso da Janssen, com a dose única).

No dia 5 de julho, postamos no nosso Instagram @ComoViaja como encontrar o comprovante de vacina no aplicativo ConecteSUS, do sistema de dados do Sistema Único de Saúde (SUS). Fernando Victorino, que escreve o Como Viaja comigo, tinha tomado sua primeira dose no dia 29 de junho e resolveu fazer download no app e verificar se estava registrada a primeira etapa da sua vacinação. Estava lá, então, ele escreveu este post detalhado com o passo a passo.

Num dos comentários, a leitora Gabriela Argolo nos perguntou como fazer para emitir o certificado de vacinação em inglês para apresentar na entrada de um país. Como o Fernando ainda não tomou sua segunda dose, ele ainda não pode fazer isso. Apenas pode conferir no app o imunizante e a data da primeira aplicação e, se quiser, pode gerar o PDF do comprovante da primeira dose, em português. Por enquanto, o Fernando não tem a opção de fazer isso em inglês e espanhol.

Eu já guardei na nuvem os PDFs do meu comprovante em português, em inglês e em espanhol. Isso porque tomei minha segunda dose nesta semana (#vivaoSUS #vivaaciência). As duas doses já aparecem nas minhas informações.

Entrei no app e cliquei no ícone Vacinas.

Depois, cliquei no botão azul Carteira de Vacinação Digital. Quando você clica na seringa de Vacinas, o botão da Carteira aparece bem embaixo na tela.

Aí o sistema abre um PDF com o símbolo de compartilhar (o quadradinho com a seta) no alto à direita, para você guardar em outro lugar ou mandar para alguém por WhatsApp, por exemplo. Para mudar o idioma do comprovante, é só clicar na bandeira do Brasil que abrem duas opções a bandeira dos Estados Unidos e da Espanha, para ver o documento em inglês ou espanhol, respectivamente.

Suas informações de Saúde estão lá no sistema, então teoricamente você não precisaria imprimir o comprovante de vacinação, bastaria ter acesso à internet e mostrar na chegada a algum país. Bem, embora o mundo já seja superconectado e digital, eu ainda acho mais garantido imprimir a documentação de viagem, para evitar perrengues na entrada num lugar no exterior.

* Sou jornalista de turismo e apresento o Como Viaja | podcast de viagem, com dicas e experiências no Brasil e no exterior. Me acompanhe também no Instagram @ComoViaja para novidades e curiosidades