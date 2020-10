Para onde viajar em feriados no Brasil sem aglomeração?

Tomar banho de mar ou cachoeira. Andar de bicicleta ou a cavalo. São muitas as experiências possíveis para quem viaja para destinos isolados. Então por que tanta gente pensa nos mesmos lugares? O feriado de 7 de Setembro mostrou isso, das aglomerações vistas das praias do Sudeste a pontos distantes dos grandes centros, como Jericoacoara, no litoral do Ceará, e a Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Mas é possível sim viajar nos próximos feriados sem encarar lugares lotados em meio à pandemia de covid-19. Nós separamos uma série de sugestões, abaixo.

Para viagens no fim do ano, levantamento da Decolar aponta que, entre os dez destinos nacionais mais buscados em agosto para embarque nos aeroportos de São Paulo, sete ficam no Nordeste, sendo seis capitais e a baiana Porto Seguro. No ranking geral, Maceió vem em primeiro, seguida por Florianópolis. Já o Expedia Group – dono de várias marcas do segmento, entre sites de reserva de acomodação e de serviços turísticos, como Hotels.com, Trivago e Expedia – reuniu informações de 30 mil viajantes de 13 países para entender suas preferências na retomada do turismo. No Brasil, 52% dos viajantes disseram que desejam fazer uma viagem relaxante ao litoral.

“O desejo de conhecer esses lugares, que são maravilhosos, é mérito de um esforço deles para se sedimentarem no imaginário do turista. São destinos diversificados e bem estruturados”, explica Helena Costa, coordenadora do Laboratório de Estudos de Turismo e Sustentabilidade (Lets), da Universidade de Brasília (UNB). “Mas não faltam opções menos conhecidas. Há hotéis e pousadas, que podem oferecer uma experiência especial e adequada ao momento.”

De fato tem de tudo. Da estrutura de resort na praia a uma eco hospedagem sem luz ou sinal de celular. No Vale do Café, no Rio de Janeiro, o Uaná Etê Jardim Ecológico oferece a chance dessa virada de ano diferente, no topo de um monte, com visitação aos 25 jardins da propriedade. Quatro noites com cesta de café da manhã custam R$ 3.500 para dois (entrada em 30/12).

Em empreendimentos maiores, vale perguntar como estão as regras após a reabertura. Com 152 apartamentos de frente para o mar, em Mangaratiba (litoral do Estado do Rio), o Portobello Resort & Safári está trabalhando com 70% da ocupação. De 30/10 a 2/11, o pacote sai desde R$ 4.860 (pensão completa) para casal com duas crianças de até 12 anos.

Levando em conta o perfil do viajante, o estilo do destino e a época, dá para encontrar diversas opções mais isoladas. Para abrir seu leque de possibilidades, veja sugestões para os próximos dois feriados – 20 de Novembro foi antecipado em São Paulo – e o fim de ano no Brasil.

12 DE OUTUBRO

Clima de interior em família

Cansadas de ficar em casa, as crianças encontram muito espaço no Virá Charme Resort para curtir o Dia das Crianças – como o feriado de Nossa Senhora Aparecida é lembrado por eles. “São mais de 170 hectares de natureza. A família pode aproveitar a trilha em torno do lago ou ter contato com animais da fazenda, como galinhas, vacas e pôneis”, diz Marina Gryczynski, proprietária do hotel. Possui só 38 chalés e opera com 40% da ocupação. Oferece atividades como passeio a cavalo e pedalinho. A cerca de 150 quilômetros de Curitiba, na área rural de Fernandes Pinheiro, serve culinária regional – a partir de R$ 4.012 (pensão completa, de 9 a 12/10) para duas pessoas.

Sossego na Mantiqueira a dois

Quem busca um lugar romântico perto de São Paulo encontra no Botanique Hotel & Spa a beleza da Serra da Mantiqueira, bem longe da badalação. No Triângulo das Serras, confluência de São Bento do Sapucaí, Santo Antônio do Pinhal e Campos do Jordão, possui só 16 acomodações em cerca de 7 mil metros quadrados de área comum. Dá para brindar o feriado com o Desabrochar, novo drinque de primavera, infusionado com flores de lírio do brejo, e em passeios de bicicleta. A diária com café sai desde R$ 2.750 para dois (entrada em 9/10; mínimo de três noites). Cinema, biblioteca, academia e quadra de tênis exigem agendamento. O spa tem 900 metros quadrados – saunas estão fechadas e é preciso marcar massagens e piscina isotônica.

2 DE NOVEMBRO

Exclusividade e lobo-guará

São apenas sete suítes na Pousada Trijunção, e sua localização afastada está contida no nome. Fica na divisa de três Estados: Bahia, Minas Gerais e Goiás, cujos elementos se encontram também na gastronomia servida na propriedade, dos mesmo donos da Pousada Literária de Paraty e da Tankamana (Itaipava), ambas no Estado do Rio. “Estamos incentivando as pessoas a fazerem as viagens no modo privativo, sem compartilhar veículos e guia com outros viajantes”, conta Jota Marincek, sócio-fundador da Venturas, com pacote no feriado de Finados para o destino. Quatro dias com pensão completa custam a partir de R$ 3.750 por pessoa (sem aéreo; saída em 30/10). Os passeios personalizados incluem ver o lobo-guará, observar aves e estrelas e visitar o Parque Nacional Grande Sertão Veredas.

Glamping na serra ou na praia

Inspirado nos lodges africanos, o Hotel Parador Cambará do Sul tem araucárias no horizonte. Os cânions do destino gaúcho que batizam o lugar podem ser conhecidos em caminhada ou voo de balão. Pela Abreu, a hospedagem de 30/10 a 3/11 sai por R$ 5.740 por pessoa com café (valor mínimo terrestre). “Os cânions recebem aproximadamente 3 mil turistas diariamente. Atualmente, o local adotou uma capacidade reduzida e recebe até 500 visitantes por dia”, explica Adriana Boeckh, gerente de marketing da Abreu no Brasil. No Parador, que adotou check-in online antecipado, o distanciamento é natural entre as 21 acomodações.

A alternativa praiana de glamping fica na bela Corumbau, na Bahia. “O Vila Naiá foi desenhado como uma vila de oito acomodações únicas, que se espalham por um jardim a perder de vista. Em nossa praia, as pessoas caminham quilômetros sem encontrar ninguém”, diz a proprietária, Renata Mellão. A diária do Vila Naiá custa a partir de R$ 3.000 para duas pessoas, com pensão completa. Entre as experiências extras estão rituais indígenas, avistamento de baleias e jantar romântico à beira-mar.

NATAL

Resort e fazenda com Noel

Em um ano tão atípico, passar o Natal fora de casa ajuda a renovar o ânimo em família. Papai Noel pode entregar os presentes em uma fazenda no interior de São Paulo ou em um resort colado à capital. Além das opções de lazer (entre elas, complexo aquático, minizoo e quadras de esporte), o Mavsa Resort tem show de Fábio Jr. em 26/12. O pacote do hotel na paulista Cesário Lange é all- inclusive e custa a partir de R$ 11.541, para dois adultos com duas crianças de até 12 anos. São três noites – entrada em 23 ou 24/12. Brinquedoteca e saunas estão fechadas, e academia e esportes coletivos, suspensos temporariamente. No total, há 143 apartamentos; para o Natal, a previsão do hotel é de 60% da ocupação, o que pode mudar segundo o cenário da covid-19.

A Fazenda Capoava, em Itu, tem apenas 25 quartos (está operando agora com 70% deles). No restaurante, os hóspedes mantêm a mesma mesa ao longo da hospedagem . Quatro diárias para dois saem a R$ 10.384 (valor mínimo, com pensão completa) – desconto de 15% até 31/10. Passeio a cavalo, bicicleta, caiaque e stand up paddle são pagos à parte e têm os equipamentos higienizados com produto hospitalar de alta eficácia antes e depois de cada uso.

Praia e charme em casal

Inaugurado no início de 2020, o Carmel Taíba Exclusive Resort fica em um trecho tranquilo do litoral do Ceará. Com somente 36 acomodações, o hotel exige agendamento para usar academia e spa desde a reabertura, em 1º de julho. As jacuzzis não podem ser compartilhadas por hóspedes que não sejam do mesmo grupo ou família. Para dois, a diária sai desde R$ 2.670 (mínimo de três noites), com café e ceia de Natal. A apenas 75 quilômetros de Fortaleza, o quinto hotel da rede do Estado mistura requinte (o spa tem a marca francesa Caudalie) à originalidade (no espaço kids, há uma piscina de bolinhas de macramê). O hotel vem investindo em criar para os hóspedes experiências regionais, como o Pescado Rústico – o hóspede prova o peixe preparado na fogueira na praia pelo próprio pescador.

O passeio em barco de pescador, com degustação de ostras harmonizadas com espumante, é um dos toques extras especiais disponíveis no Ponta dos Ganchos Exclusive Resort. Lá, isolamento é a regra: uma área de 80 mil metros quadrados com apenas 25 bangalôs diante do mar esmeralda de Santa Catarina, a 60 quilômetros de Florianópolis. Quatro noites custam a partir de R$ 16.200 com café da manhã em dez tempos, mais ceia de Natal harmonizada.

RÉVEILLON

Tradições alemãs no Sul

“É um roteiro que contempla tanto aspectos naturais quanto culturais e arquitetônicos. Cachoeiras em meio à Mata Atlântica, almoços em pequenos restaurantes de família de agricultores, a Rota Enxaimel com suas casas em estilo próprio e histórias contadas por imigrantes alemães são algumas das atrações do Vale Europeu”, conta Sonia Werblowsky, diretora da Freeway. Com passagem aérea, quatro noites de hotel em Timbó, refeições e passeios, custa desde R$ 3.690 por pessoa em quarto duplo (saída em 30/12). Almoçar em um biergarten em Blumenau, conhecer a herança dos colonos alemães em Pomerode, tomar banho de cachoeira e visitar uma terra indígena estão no programa.

Praia distante para a virada Galinhos ou Prado?

As duas praias do Nordeste ficam em regiões pouco movimentadas. A primeira, no Rio Grande do Norte, desafia os viajantes já na chegada, que exige um trecho de barco. A outra fica em um pedaço do litoral baiano ainda distante do turismo de massa de Porto Seguro. Ali, a recém-reformada Casa de Maria aposta na sua proximidade com o Parque Nacional de Abrolhos para atrair quem quer se isolar. A piscina funciona com distanciamento entre os hóspedes, e a sauna continua fechada. A limpeza dos 24 apartamentos é feita por máquina com peróxido de hidrogênio – cinco diárias para casal por R$ 3.850 com café.

A Casa de Maria fica colada à praia, a 250 metros, já a Pousada Peixe Galo é pé na areia de Galinhos. Com apenas dez quartos, possui piscina. Mas a graça é mesmo explorar a paisagem do vilarejo de 400 habitantes em caminhadas nas dunas, esportes como kite-surfe e passeio de charrete para ver o pôr do sol no farol. Na Vivejar, com traslados do aeroporto de Natal, cinco noites com café, ceia de réveillon, passeio de canoa com degustação de ostras e ceviches saem por R$ 2.600 por pessoa em apartamento duplo.

Considere também essas dicas

Fuja de lugares conhecidos

Parques nacionais, que reúnem muitos atrativos sem estar muito próximos, são a recomendação de Gabrielle Monteiro, gerente de Marketing da Pisa Trekking. “Capivara é lindo, é mágico, é tudo de bom, mas ninguém conhece muito bem. É um lugar muito alternativo. Lá você tem de caminhar e visitar os sítios arqueológicos. Além da beleza, a infraestrutura do parque é uma das melhores do Brasil”, diz sobre o destino no Piauí. Sem áereo, o roteiro de cinco dias da Pisa para a Serra da Capivara custa a partir de R$ 3.180 com café, lanche ou almoço e passeios – saída em 8/10.

Vá antes e volte depois

Escolhido um lugar tranquilo, pense no trajeto até lá. Estender o feriado é uma boa tática para ir a lugares que costumam lotar, como o litoral norte de São Paulo – não só é mais seguro, como menos cansativo, por evitar horas de congestionamento. O novinho Wyndham Ilhabela Casa Di Sirena tem pacote de 9 a 12/10, desde R$ 3.393,00 com café da manhã. Está trabalhando com 70% de ocupação, distanciamento na piscina e academia fechada. Finados é o último feriado antes do verão no litoral norte: chegue cedo à balsa pois a travessia costuma ter fila longa. O hotel fica no canto da Praia do Veloso, no sul da ilha. Todas as 43 suítes são voltadas para o mar. Hóspedes podem contratar passeio de escuna, aula de vela ou ida até a Praia dos Castelhanos em veículo 4x4. Mas, se a ideia é se isolar, melhor aproveitar as duas prainhas internas com espreguiçadeiras ou a piscina de borda infinita.

Viaje na contramão

Na alta temporada, as dunas de até 40 metros e os fervedouros borbulhantes do Jalapão atraem muita gente. Quer ir no fim do ano? Israel Waligora, sócio-fundador da Ambiental, dá a dica: “O movimento maior é no réveillon. O Natal é bem tranquilo”. O roteiro da operadora especializada em turismo na natureza inclui três noites de safári camp (pensão completa), após duas em Palmas (com café). De 22 a 27/12, sai por R$ 3.680 por pessoa (valor mais em conta, sem aéreo). Para quem se preocupa com a chuva em dezembro, Waligora explica que o período mais intenso vai de janeiro a março, mas que o calor se mantém sempre. “Em dezembro, o Cerrado está renovado, verde e com cachoeiras cheias”, diz.

Prefira hotel com muito espaço

Os 6 mil metros quadrados de área construída no Hotel Rosa dos Ventos equivalem a menos de 1% da extensão total em Teresópolis, na serra do Rio. O estilo alpino se reflete na gastronomia, que une receitas brasileiras a um toque de cuisine française, e nas 40 acomodações – está trabalhando hoje com 70% da ocupação permitida. No feriado de Finados, com entrada em 30/10, três diárias saem por R$ 2.085 para duas pessoas (valor mínimo, com café). Integrante da Roteiros de Charme, o Rosa dos Ventos tem estrutura completa para uma viagem em família. Há quadras de tênis e vôlei, caiaque, barco a remo e dez quilômetros de trilhas internas que levam a 1,4 mil metros de altitude, para contemplação da Mata Atlântica ao redor.

Acompanhe o clima do destino

Os incêndios em biomas brasileiros entristecem quem pensa em viajar ou não. Mas, antes de decidir ou desistir de seguir adiante com um roteiro para a Amazônia e o Centro-Oeste, vale observar alguns aspectos. Primeiro: a data da viagem. A seca costuma ir até outubro. “Dezembro é uma época de sol com chuvas rápidas amazônicas. A floresta fica cheia de frutos e os macacos fazem a festa. A mata se torna bem mais verde e cheia de vida”, conta Alex da Riva, sócio-diretor do Cristalino Lodge, com diárias a partir de R$ 1.500 por pessoa com café. Segundo ele, o hotel na Amazônia, próximo de Alta Floresta, não foi afetado pelas queimadas. Isso nos leva ao segundo fator a ser considerado: a localização do destino ou hotel. Os biomas brasileiros são extensos, então pode ser que haja incêndios em um trecho e não em outro.

Por fim: a situação na época da viagem. Consulte a página inpe.br/queimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Um clique no item BDQueimadas leva ao mapa em que é possível pesquisar (filtro 1) a situação dos focos por biomas ou unidades de conservação. “Por estarmos ao lado de um grande corpo hídrico, o Lago do Manso, com 427 quilômetros quadrados, temos vantagens em relação a umidade do ar. No momento não há foco de incêndio no entorno”, diz Ricardo Gouveia, diretor comercial do Malai Manso Resort, a cerca de 80 quilômetros do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso. O pacote all-inclusive de Natal, a partir de R$ 6.062,88, dá direito a dois adultos e cortesia para duas crianças de até 11 anos na mesma acomodação dos pais – mínimo de quatro noites, incluindo 24/12 com ceia e chegada do Papai Noel.

“Boa parte das áreas comuns são climatizadas, o que gera um enorme conforto ao circular pelo resort. Além disso, contamos com atividades para deixar refrescante a vida do hóspede, por exemplo, caiaque, stand up paddle e wakeboard.” Tirolesa, escalada e arvorismo também estão disponíveis no Malai, que tem uma área de 117 hectares, a maioria a céu aberto, e 256 habitações (trabalha hoje com 70% da ocupação).