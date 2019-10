Roteiros de viagem para Portugal: os diferentes jeitos de conhecer o país

Portugal foi considerado o melhor destino para onde viajar em 2018 pelo Viagem e continua encantando quem chega para conhecer as maravilhas da terrinha (e também quem está voltando). Em 2019, sua segunda maior cidade, o Porto, ficou em terceiro lugar entre os melhores destinos. Uma viagem para Portugal pode ser feita com poucos dias, conhecendo os principais lugares e atividades das maiores cidades ou durante semanas, explorando com calma os sabores e as cores do país. Para planejar a viagem a Portugal, separamos diferentes roteiros que você pode seguir por lá.

Lisboa

A capital portuguesa é encantadora, histórica e barata para os padrões europeus. É possível conhecer o fundamental da cidade em três dias, pelo roteiro que o Viagem preparou. Confira o primeiro dia do roteiro resumido:

- Comece pela Praça do Comércio, também conhecida como Terreiro do Paço, um dos cartões-postais da cidade, localizada à beira do Rio Tejo;

- passe pelo cruzamento com a rua de Santa Justa, onde poderá ver o famoso Elevador de Santa Justa;

- e chegue À Praça do Rossio, também conhecida como Praça Dom Pedro IV;

- após comer algo, é hora de conhecer o Governo do Carmo, que é, na verdade, um museu arqueológico com as ruínas de um antigo convento do século 14;

- siga para o icônico Castelo de São Jorge, que é um ótimo ponto para ver o pôr-do-sol em Lisboa;

- no fim de tarde e noite adentro, explore as ruas do Bairro Alto e do Chiado, onde é possível beber um copo do vinho ou uma cerveja por cerca de 1,50 euros e comer um prato típico português, como bacalhau com nata, por menos de 5 euros

Leia mais no nosso roteiro completo.

Se você quer conhecer a cidade com mais calma, confira as dicas sobre como explorar programas em bairros como Chiado, Príncipe Real e Belém, ponto de partida das navegações portuguesas nos séculos 15 e 16, além de dicas de bares e mirantes para ver a cidade do alto.

Já se você procura uma forma diferente de explorar Lisboa, veja este itinerário pela cidade que preparamos a bordo de um motorhome e também as dicas para aproveitar o melhor da capital e o que é imperdível de visitar durante um roteiro de viagem para lá.

Porto

Um dos destinos mais charmosos de Portugal, a cidade do Porto cabe perfeitamente em um fim de semana. Preparamos um roteiro detalhado de 48 horas para apreciar o melhor da cidade. Se você está com tempo mais apertado dá até para conhecer a cidade banhada pelo Rio Douro em um dia. Confira o itinerário:

- Saímos em direção à Livraria Lello, construída há mais de cem anos. Em estilo gótico português, é considerada das mais belas do mundo;

- Entre as lojinhas do centro histórico, está A Pérola do Bolhão (Rua Formosa, 279), uma bolha de bom gosto para gourmands. Embutidos artesanais, bacalhau, vinho do porto, queijos e a excelente orelheira fumada atraem compradores até de outros países;

- Para o almoço, a Francesinha. O sanduíche, original da cidade, parece uma adaptação do croque-monsieur francês;

- À tarde, uma caminhada pelo Cais da Ribeira, à beira do Rio Douro. Do outro lado, a arquitetura medieval, com a Praça da Ribeira outros cartões-postais dos séculos 17 a 19;

- Para a janta, uma refeição à beira mar com belos pratos de frutos do mar.

Leia mais no nosso roteiro completo

Se você procura uma viagem temática à cidade, confira o roteiro para visitar os lugares na cidade em que a escritora J. K. Rowling se inspirou e que aparecem na saga de Harry Potter, como a incrível livraria com escadas que parecem flutuar que inspirou a “Floreios e Borrões”, onde Harry buscava antigos volumes de magia e alguns outros detalhes da história e a mais antiga loja de vassouras da cidade do Porto.

Lisboa ou Porto?

Se você tiver que escolher apenas uma cidade para visitar em Portugal, leia aqui sobre as duas cidades mais procuradas por quem vai ao país e veja qual é a ideal para a viagem que você quer fazer. De quebra, confira os lugares para visitar e o que fazer em cada uma delas.

Interior

Fora das grandes cidades, para dentro das terras do país português é possível encontrar muita coisa para ver, para fazer e para comer, além de maravilhas arquitetônicas, como castelos medievais e naturais. Confira por aqui passeios por Monsaraz e Évora.

Roteiros do vinho

Os vinhos de Portugal são conhecidos pela sua alta qualidade. Lá fica o Alentejo, onde está a maior produção de vinhos do país. “As paisagens são largas; as cidades, pequenas, com construções ora medievais, de pedra, ora caiadas, formando quarteirões de casas brancas com telhados avermelhados”, escreve Bruna Toni nesta reportagem em que dá dicas de onde ir ficar na região. Confira também um roteiro completo pelas aldeias e vinícolas das terras “além do Tejo”.

Ilha da Madeira

O arquipélago localizado no Oceano Atlântico é lugar perfeito para se apreciar a paisagem singular que retrata o mar cercado por montanhas. Confira o roteiro do Viagem pela ilha conhecida como “pérola do Atlântico”.

Uma viagem alternativa

Se você quer fugir do planejamento comum e fazer uma viagem com liberdade para ir e dormir quando e em que cidade quiser, veja o roteiro e guia que preparamos depois de desbravar Portugal a bordo de um motorhome alugado. “Foi imaginando a liberdade de passar a noite onde quiser, como e com quem quiser e até cozinhar debaixo de um ponto turístico bacana que vi despertar um lado selvagem cosmopolita novo, numa ideia que de pronto pareceu tão genial a ponto de sumir com todas as demais opções de minha mente”, escreve Renato Jakitas na reportagem sobre a aventura.